Grugliasco, al via la consegna delle filastrocche negli asili e nelle scuole materne

Andrà avanti fino al 20 novembre, periodo in cui ricade la Giornata Internazionale dedicata all'Infanzia, la consegna, a ogni servizio educativo per la prima infanzia, di una brochure contenente testi di canzoni e filastrocche scelte dal Comitato Pedagogico ZeroSei della Città di Grugliasco come strumenti di continuità per accompagnare i bambini, gli insegnanti, gli educatori e le famiglie nel percorso dei primi anni di vita.