Versaci lascia il M5S: "Non mi riconosco nel governo dei peggiori con Draghi"

Versaci ha deciso di lasciare la galassia grillina " da quando a Roma hanno fatto la scellerata scelta di appoggiare il governo dei peggiori, con Mario Draghi Premier ". " Mi ci ritrovo sempre meno " puntualizza l'ex fedelissimo di Chiara Appendino, che aggiunge "il nuovo Movimento non mi convince, lo trovo purtroppo privo di identità politica. Basti pensare a quando si è ridotto a festeggiare le amministrative dopo aver preso una sonora batosta ovunque, con i cosiddetti 'vertici' che sono corsi a Napoli a fare una foto con Vincenzo De Luca, che giustamente gli ha ricordato che sono loro a essere cambiati, non certo lui ".

Per Versaci poi il Governo Draghi ha gestito in modo "pessimo la situazione del green pass, con restrizioni senza senso". "Ma poi - aggiunge criticamente - come si può stare nella stessa maggioranza con gente come Berlusconi e Mister Papete Salvini? Per non parlare del senatore Renzi".