Edisu e Coldiretti Piemonte insieme per il progetto “Or.TO-limpia” nella residenza Olimpia

Coldiretti, infatti, ha tra i propri compiti strategici quello di stimolare la formazione continua, oltre che la partecipazione dei e delle giovani ai processi di rigenerazione dell'agricoltura, vista quale forza produttiva rispettosa dell'ambiente e del benessere della popolazione. Con il protocollo d’intesa le due istituzioni si impegnano formalmente, tra l’altro, ad intraprendere azioni comuni, sia di natura tecnico organizzativa che finanziaria, volte a favorire l’osmosi reale tra il sistema universitario e mondo agricolo.

L'area di intervento è situata nella residenza universitaria famosa per esser stata realizzata per le Olimpiadi Invernali del 2006 che si estende su una superficie di circa 18.700 mq (di cui 5.530 mq di superficie coperta e di 13.100 mq di superficie “a verde attrezzato”). Proprio in questo contesto, grazie alla collaborazione tra Edisu e Coldiretti, il progetto prevede la realizzazione di grandi vasconi sospesi per la coltivazione di ortaggi e piante officinali.