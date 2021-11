Gocciola all'interno della sala d'aspetto della Asl: in corso Corsica ci si arrangia con i secchi

Un secchio giallo per terra, attentamente collocato e circondato da pezzi di carta assorbente a formare una specie di corona. Succede in corso Corsica, nella sala d'aspetto dell'Asl legata alla Circoscrizione 8, come ci segnala un lettore che questa mattina era proprio da quelle parti e si è trovato a fare la coda.

Impossibile non notarla, sia per il colore del secchio, sia perché si trova proprio in mezzo agli spazi in cui le persone ritirano il biglietto e attendono di essere chiamati dalla voce computerizzata al proprio sportello: accettazione prelievi, revoca o cambio del medico e così via. Normali attività presso un'ufficio del servizio sanitario.

Impossibile anche non chiedersi come mai: ma la risposta è semplice, basta alzare lo sguardo. Sul soffitto, con pannelli mobili che creano un'intercapedine, ecco due o tre buchi con intorno aloni inconfondibili di umido. Insomma, in attesa di una manutenzione più robusta, per il momento ci si arrangia come si può.