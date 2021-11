Nichelino, saltata l'illuminazione pubblica in via Parri e problemi di infiltrazioni in alcuni alloggi

A inizio settimana a Nichelino si erano segnalati problemi e disguidi nella zona di via Parri, in particolare ai civici 1,3 e 5: erano state segnalate da alcuni residenti infiltrazioni d'acqua in alcuni alloggi, oltre al black out che lasciava al buio il parcheggio della strada.

Nelle scorse ore si è mobilitato il sindaco Giampiero Tolardo, per monitorare di persona la situazione, assieme all'assessore alla casa Paola Rasetto e al presidente di Atc Emilio Bolla: "Presto verrà ripristinato l'impianto di illuminazione pubblica - ha garantito il primo cittadino di Nichelino - abbiamo anche richiesto l’avvio di un piano di verifica sulla manutenzione delle parti comuni, al fine di migliorare la qualità della vita degli inquilini".

L'obiettivo è ripristinare una situazione di normalità nel giro di pochi giorni.