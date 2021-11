Città metropolitana aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Da lunedi 22 a venerdi 26 novembre, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), i dipendenti della Città metropolitana di Torino potranno usufruire di un loro punto di raccolta per piccoli elettrodomestici, oli vegetali esausti e capsule di alluminio del caffè. Il piccolo centro con appositi contenitori verrà allestito nella sede di corso Inghilterra in collaborazione con Amiat, Gruppo Iren.

Una scelta dettata dal fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di frazioni di rifiuto spesso smaltite in modo scorretto, provocando una scarsa intercettazione di frazioni che potrebbero essere fortemente valorizzate dal processo di riciclo.

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominati RAEE), sono composti da una moltitudine di materiali, tra cui materie prime rare e metalli che se non smaltiti correttamente risultano altamente inquinanti, in caso di riciclo invece permettono di recuperare quasi interamente tutti i materiali.

Per quanto riguarda gli oli vegetali esausti, cioè gli oli usati per cucinare o conservare gli alimenti, la criticità risiede nel comportamento abituale e scorretto di versarli nello scarico, un’azione che contribuisce ad aumentare l’inquinamento delle acque danneggiando i sistemi di depurazione. Il corretto conferimento consente invece un recupero notevole di materia.

Capsule di caffè in alluminio: la duplice composizione non le rende adatte per il conferimento in frazione organica oppure con i metalli, ma vanno conferite in modo separato nei punti che effettuano una raccolta specifica per essere completamente riciclate.