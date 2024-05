La Circoscrizione 6 ricorda Angelo Martino. La richiesta del presidente Lomanto: "Dedichiamogli una piazzetta"

" Ho fatto la richiesta, tramite una lettera, agli uffici competenti della toponomastica della città - aggiunge Lomanto - purtroppo, difficilmente la Prefettura deroga questa possibilità senza aver superato il vincolo dei dieci anni ." Per legge, infatti, bisognerebbe attendere dieci anni dalla scomparsa, per poter poi presentare una lettera ufficiale agli enti competenti.

Nonostante questo ostacolo burocratico non tutto sembra essere perduto, esiste una piazzetta in Barriera che non richiederebbe una modifica della toponomastica e che forse potrebbe superare il vincolo del decennio di attesa: "Vorrei proporre una piazzetta, al momento senza nome, che si trova in corso Vercelli, al civico 124, angolo via Desana", sottolinea il presidente della 6.