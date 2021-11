GiovedìScienza ripartono con tante novità e un unico tema "Naturale e Artificiale"

L’edizione 2021-2022 di GiovedìScienza riparte dall'importanza della comunicazione scientifica e la necessità di fare chiarezza sul suo ruolo.





Gli eventi in programma sono dodici, dal 18 novembre 2021 al 17 marzo 2022, più due eventi speciali dedicati alle scuole.

Tra le novità di questa edizione, per la prima volta nella storia di GiovedìScienza vi è un unico tema conduttore per tutti gli appuntamenti: Naturale e Artificiale. Una dicotomia che in ambito scientifico e tecnologico viene spesso fraintesa e che merita di essere approfondita e discussa.

Le conferenze vedranno l'alternarsi di quattro format diversi, tutti caratterizzati da grande dinamismo e interazione con i partecipanti:





In presenza - nella storica sede del Teatro Colosseo di Torino, con prenotazione obbligatoria inviando una mail a gs@centroscienza.it .

In diretta streaming dallo studio di Taxi1729 , società di comunicazione e formazione scientifica che unisce la propria esperienza in campo divulgativo con le potenzialità offerte dal web.

In diretta streaming dai centri di ricerca d'eccellenza del territorio e da impianti tecnologici specializzati : l'Istituto di Candiolo – IRCCS, il Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi NICO - Università di Torino, il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari MBC - Università di Torino, e Cabina primaria Arbarello di Iren.

In diretta streaming dallo studio di Taxi1729 – Formato FAQ, altra novità di questa edizione: conferenze partecipative costruite partendo dalle domande del pubblico e focalizzate su temi di attualità scientifica. Nelle settimane precedenti sarà messo a disposizione un video introduttivo dell’argomento accompagnato da materiali di approfondimento. Il pubblico potrà formulare, attraverso un form online, le domande che il relatore utilizzerà per costruire l’incontro.

Novità in questa stagione è anche la modalità di conduzione: nelle conferenze in presenza e online si alterneranno tre diversi presentatori, di cui due all'esordio a GiovedìScienza. La squadra di conduzione sarà formata da:





Alberto Agliotti , ingegnere e divulgatore scientifico, redattore e traduttore per case editrici di saggistica scientifica, curatore con Piero Bianucci delle riviste “BBC Scienze” e “Le Stelle” e progettista di eventi culturali con Frame-Divagazioni scientifiche.

Gianluca Dotti , giornalista specializzato in scienza e tecnologia, fisico di formazione e collaboratore di “Wired”, “Il Sole 24 Ore”, Mediaset e StartupItalia.

Edwige Pezzulli , ricercatrice all'Istituto Nazionale di Astrofisica e divulgatrice scientifica, conduttrice di Superquark+ e autrice per Rai Cultura, finalista del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica con il libro Apri gli occhi al cielo e vincitrice del Premio Nazionale GiovedìScienza 2019.

Le conferenze sono gratuite, aperte a tutti.





Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sul sito www.giovediscienza.it, senza necessità di prenotazione.

I cambiamenti nel format non alterano la finalità della manifestazione: portare i risultati più avanzati della ricerca a un pubblico non specialistico sempre più vasto, diffondendo in maniera chiara, trasparente e accattivante il pensiero e il metodo scientifico.

Tornerà anche quest'anno il Premio Nazionale GiovedìScienza, il riconoscimento per la divulgazione scientifica rivolto a ricercatori e ricercatrici Under 35, giunto alla sua undicesima edizione. A gennaio 2022 sarà lanciata la call in tutta Italia, con l'obiettivo di incoraggiare i protagonisti della ricerca a comunicare la scienza. Quattro i Premi in palio e, per il vincitore del Premio Nazionale GiovedìScienza, l'opportunità di raccontare i risultati della propria ricerca al pubblico in occasione della 37a stagione di GiovedìScienza, con una conferenza dedicata. Per informazioni è possibile scrivere a premio@centroscienza.it.

Per le altre informazioni: www.giovediscienza.it