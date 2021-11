Occupazione, in Piemonte quasi 108mila assunzioni entro gennaio, ma "mancano" insegnanti, operai e progettisti

Quasi 108mila posti di lavoro in più che si andranno a creare entro la fine di gennaio. Per la precisione sono 107.580 e sono quelli previsti dalle stime Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano anche per il Piemonte una ripresa post pandemica.



Una crescita delle imprese che dà ossigeno anche all'occupazione, dunque, con circa 36.780 contratti programmati dalle imprese piemontesi per il solo mese di novembre 2021. Considerando il trimestre, sono 51.890 assunzioni in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e 32.070 in più rispetto all’intervallo novembre 2019 – gennaio 2020.