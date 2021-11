Scale a chiocciola per interni ed esterni: perché sceglierle?

In molti probabilmente ci siamo domandati spesso quali potessero essere i pregi dello scegliere una scala a chiocciola per i nostri interni ed effettivamente in prima analisi non è subito chiaro quali siano gli aspetti positivi di questa scelta.

Tuttavia, con un’analisi un po’ più attenta è ben chiaro quale sia il vantaggio primario di questo particolare elemento di arredo: le scale a chiocciola per interni, infatti, come è noto si sviluppano in verticale attorno ad un palo centrale, anziché in orizzontale come le scale classiche. A questo palo vengono poi fissati i gradini e ai gradini verrà fissata la ringhiera, rendendo la scala a chiocciola l’opzione migliore per ottimizzare uno spazio non troppo ampio. Questo proprio perché, sviluppandosi verticalmente attorno a un palo, la scala a chiocciola sfrutta l’altezza dello spazio abitativo riducendo di molto l’ingombro orizzontale.

Inoltre, non va sottovalutato un altro aspetto importantissimo delle scale a chiocciola per interni: esse ci garantiscono un montaggio semplice e veloce, evitando la seccatura di avere lavori in casa per giorni o addirittura settimane. In ultimo, grazie all’ampia offerta che il mercato odierno ci offre, le scale a chiocciola moderne sanno conciliare perfettamente senso estetico ed efficienza garantendo un ambiente abitativo gradevole, elegante e sicuro al tempo stesso.

Scale a chiocciola da interni in kit per gli amanti del fai-da-te

Come anticipato sopra, le scale a chiocciola per interni vantano in genere un montaggio semplice e veloce, tanto da poter essere anche assemblate col fai-da-te. Chi ama questo tipo di sfide, ha manualità e desidera mettersi alla prova cimentandosi in questa piccola impresa potrà farlo dunque senza troppe difficoltà.

Esistono infatti scale a chiocciola in comodi kit che ti permetteranno di realizzare da solo o da sola la tua scala, anche senza essere degli esperti del settore. Basterà seguire con premura tutte le istruzioni e il gioco è fatto! Inoltre, le scale a chiocciola da interni sono spesso personalizzabili in ogni dettaglio e avrai la possibilità di scegliere tra diversi colori, materiali e dimensioni, nonché selezionare la fascia di prezzo più adatta a te.

Siamo sicuri che la soddisfazione che proverai nel vedere la tua scala a chiocciola costruita in totale autonomia non avrà eguali e ti sembrerà ancora più bella!

Materiali e tipologie delle scale a chiocciola moderne da interni

Le scale a chiocciola da interni, come ormai qualsiasi elemento di arredo, sono disponibili in diversi materiali: con anime in alluminio, in legno massello, in ferro, acciaio zincato e nei nuovissimi tecnopolimeri e plastiche high-tech che abbinano ottime caratteristiche fisico-meccaniche a un design moderno ed elegante. Puoi scegliere inoltre tra tanti modelli di scala a chiocciola, ognuna configurabile online scegliendo tra pianta quadrata o circolare, selezionando il senso di rotazione e decidendo le caratteristiche dei gradini, delle alzate e del corrimano.

Su Fontanot Shop tutto questo è semplicissimo e troverai scale a chiocciola prefabbricate da interni e da esterni di diverse fasce di prezzo, dimensioni e per ogni esigenza d’arredo.

Le scale a chiocciola Fontanot sono studiate per donare bellezza ai tuoi ambienti, incontrando i tuoi gusti ed esaltando il tuo arredamento. Scegli online la scala a chiocciola che preferisci e la riceverai direttamente a casa, pronta da montare, con grande semplicità.