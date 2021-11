L'assessore Caucino rappresenterà le regioni italiane nel nuovo gruppo di lavoro nazionale per la tutela di bambini e ragazzi

L’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, è stata nominata, dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, referente nazionale in rappresentanza di tutte le Regioni nel gruppo di lavoro 'Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee'. Il gruppo, come sta scritto nel decreto ministeriale di nomina, è stato costituito vista la necessità di procedere alla definizione di politiche improntate alla promozione dei diritti dei bambini, nonché volte alla costruzione di contesti effettivamente inclusivi, sulla base del principio di equità.

Il Governo ha inoltre ritenuto utile costituire un gruppo di lavoro che, nell’ambito di quanto previsto nel Pnrr, elabori progetti diretti a migliorare la qualità della vita e ad implementare le opportunità di realizzazione personale, promuovendo la lotta alla povertà e all’esclusione minorile strategie integrate, capaci di affrontare il disagio sociale fin dalla prima infanzia, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Il nuovo gruppo di lavoro, che per le regioni italiane sarà rappresentato dall’assessore Caucino, promuoverà e coordinerà interventi, anche di natura sperimentale, nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, per il contrasto alle situazioni di vulnerabilità di bambini e famiglie per la promozione della cittadinanza attiva e di percorsi di inclusione, partecipazione e avviamento all’autonomia dei cittadini più giovani, con particolare attenzione alle differenze territoriali. A presiederlo sarà la senatrice Anna Maria Serafini.

Spiega Caucino: "Sono grata e orgogliosa di questa nomina e ringrazio il Ministro e i colleghi della Commissione Politiche sociali per aver individuato la mia figura quale referente nazionale in rappresentanza di tutte le Regioni dell’organismo. Innanzi tutto si tratta di una grande soddisfazione personale, in quanto significa che il lavoro che stiamo portando avanti in Piemonte a difesa dei minori è apprezzato anche a livello governativo, segno della bontà dello stesso". "Come è noto, d’altronde - prosegue Caucino - la tutela e la protezione dei bambini, in particolare dei più fragili, è fin dal primo giorno una delle mie priorità assolute, se non la più importante. Per questo ho accettato questa nomina con molto entusiasmo: il mio obiettivo è quello di portare, anche a livello nazionale, la visione e il modello Piemonte nella tutela dei minori, creando le condizioni per garantire a tutti, a livello globale - e in particolare a quelli che si trovano in situazione di disagio - l’accesso ai servizi essenziali, nel rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi".

In serata la puntualizzazione di Monica Canalis del Pd: "Non è il Ministro Orlando che ha scelto l’Assessore Caucino come referente delle Regioni sull’attuazione della Child Guarantee", ha spiegato la consigliera regionale, "Questi incarichi sono distribuiti con criterio spartitorio tra partiti e la Lega, che è al governo di molte Regioni, avrà invocato un ruolo. La verità è che il Ministro si è limitato ad effettuare la nomina, su indicazione delle Regioni. Ancora una volta Caucino semina confusione, col solo scopo di cercare di accreditarsi fuori dai confini regionali".