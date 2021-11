Violenza sulle donne: in Piemonte crescono le vittime under 30 e minorenni

Le accoglienze svolte dal Telefono Rosa Piemonte nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021, sono state 594. La fascia di ragazze inferiore ai 16 anni e soprattutto quella tra i 16 e i 29 anni è, in questa rilevazione, particolarmente rilevante, così come il numero di minori vittime di violenza assistita e/o diretta. Parliamo di 28 ragazze sotto i 16 anni di età e di ben 137 (il 23,06% del totale) per la fascia di età 16-29 anni.

La maggior parte delle accoglienze si riferisce alla provincia di Torino (487 donne), seguita dal livello regionale (71 donne) e da quello relativo ad altre regioni (36 donne).

Per attivare un reale contrasto alla violenza maschile sulle donne, il Telefono Rosa Piemonte ha attuato, nell’ambito del Piano Straordinario contro la violenza sulle donne, finanziato dal D.P.O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Piemonte, materiale informativo legato al Teen Dating Violence, la violenza di genere nei contesti giovanili.

Per il 25 novembre 2021, la nostra Associazione ha focalizzato la propria attenzione sul tema della violenza economica, con un grande manifesto presente nelle principali stazioni della Metropolitana torinese.