Ruba 350 euro di merce da un portabagagli, arrestato un 28enne

Giovedì mattina gli agenti del commissariato Barriera Milano, transitando in corso Palermo, vengono fermati da un cittadino che indica loro un soggetto, con in mano una busta, diretto verso corso Giulio Cesare.

I poliziotti raggiungono l’uomo e lo controllano. Questi, cittadino italiano di 28 anni, viene trovato in possesso di numerose stecche di sigarette ed articoli per fumatori, per un valore di oltre 350 euro.

Nel frattempo sopraggiunge un altro individuo che riferisce di essere appena stato derubato. L’uomo racconta agli operatori che, dopo aver prelevato un campionario di accessori per fumatori dal portabagagli ed essersi messo in fila fuori una tabaccheria, era stato avvicinato dal ventottenne con una scusa. Questi, approfittando poi dell’ingresso della vittima all'interno dell’esercizio commerciale, aveva forzato un finestrino e, dopo essere riuscito ad aprire la portiera, aveva afferrato la busta e si era allontanato. L’italiano, con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per furto.