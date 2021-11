Dopo la nebbia torna il maltempo su Torino e provincia: si annuncia una settimana con perturbazioni

Dopo la nebbia che ha popolato i territori di pianura lo scorso week-end ecco profilarsi un ennesimo peggioramento ad opera di una bassa pressione che dal basso Mediterraneo, traslerà verso levante nel corso della settimana, regalandoci periodi perturbati, inframezzati da repentini miglioramenti temporanei. Farà la sua ricomparsa anche la coltre nebbiosa che ha un suo perché stagionale, nell’essere indice di presenza di umidità nel terreno. Non dimentichiamo la preoccupante siccità, che ha accompagnato il Nord Ovest per quasi tutto questo autunno.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Fino a giovedì 25 Novembre

Temporaneo miglioramento pomeridiano con cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, poi nuovo peggioramento serale con fenomeni dapprima sparsi su Piemonte e Liguria di ponente, in intensificazione su Piemonte occidentale e Sud Occidentale domani in mattinata, poi migliora già dal mattino su Liguria di ponente con cielo irregolarmente nuvoloso. Mercoledì nubi sparse, con possibili nebbie e foschie nei bassi piani. Ripeggiora giovedì con nuove piogge. Quota neve in discesa sino a 700 m

Termometro in progressivo calo temperature massime e minime

Minime in pianura intorno 3- 8°C e massime 5- 9°C.

In pianura moderati da Nord.

Da venerdì 26 Novembre

Nubi sparse, con possibile peggioramento serale e termometro in calo le minime

Previsioni locali

Per approfondimenti sul meteo di Torino è possibile consultare il sito Datameteo.