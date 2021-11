Carlo Levi: una mostra per celebrare i 120 anni dalla nascita dell'artista

In foto un ritratto di Carlo Levi

A 120 anni dalla nascita di Levi e a 60 anni dall’esecuzione dell'opera telero Luciana '61, la Fondazione Giorgio Amendola e Associazione Carlo Levi - che dal 2006 possiede ed espone nella sede torinese di Via Tollegno 52, su concessione della Sovrintendenza di Matera, una riproduzione fotografica del telero in formato reale propone diverse iniziative: un'esposizione scelta di ritratti, circa quaranta, a corona del telero con inaugurazione il 25 novembre alle ore 18; un ampio e documentato catalogo a cura di Pino Mantovani e Cesare Pianciola con un testo poco noto di Norberto Bobbio e con scritti di Filippo Benfante, di Stefano Levi Della Torre e di Luca Motto; un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti, nel corso della mostra da dicembre 2021 a tutto febbraio 2022.

La mostra "I volti del '900 nei ritratti di Carlo Levi" sarà aperta fino al 28 febbraio 2022.