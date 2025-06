Teatro Regio, Sinfonie dal grande schermo: Jukka-Pekka Saraste dirige la Filarmonica in “Atmosfere”

Filarmonica TRT presenta "Atmosfere", il concerto che vedrà il ritorno sul podio del maestro Jukka-Pekka Saraste, in programma lunedì 9 giugno alle 20 al Teatro Regio di Torino.

Il direttore d’orchestra finlandese dirigerà l'orchestra in un programma che intreccia musica sinfonica e suggestioni cinematografiche. La serata, che riceve il contributo speciale di EY Foundation, si aprirà con il "Preludio e Morte di Isotta" di Richard Wagner, tratto dall'opera "Tristano e Isotta", celebre per la sua intensa carica emotiva e per essere stato utilizzato come colonna sonora nel film "Melancholia" di Lars von Trier. A seguire, "Atmosphères" di György Ligeti, brano che evoca l'enigmatico silenzio dello spazio e che ha contribuito a creare l'atmosfera del film "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick. Il programma si concluderà con "Also sprach Zarathustra" op. 30 di Richard Strauss, la cui celebre apertura è divenuta iconica grazie al medesimo film di Kubrick.