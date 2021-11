Le OGR accolgono la foresta sonora "ManGroove" di Davide Boosta Dileo

Martedì 23 novembre OGR Torino presenta la nuova produzione originale e site-specific ManGroove di Davide Dileo, a cura di Francesca Canfora.

Un’installazione ambientale creata ad hoc dal musicista e fondatore dei Subsonica, che trasformerà l’ingresso di OGR Cult in una foresta tecnologica, in cui Uomo – Man – e Ritmo – Groove – si uniscono per dar vita a una nuova botanica del suono.