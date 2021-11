Museo Egizio, il direttore Christian Greco incontra il pubblico

Il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, sarà il protagonista del secondo appuntamento di “Lectures 2021-2022”, un ciclo di incontri organizzato dal Museo in collaborazione con Acme (Amici collaboratori del Museo Egizio di Torino) per divulgare al grande pubblico ricerche e studi condotti dal museo e da accademici internazionali.

“Egitto fra storia e memoria: il ruolo dei musei”, è il titolo della lectio del direttore, che si terrà in Sala Conferenze del Museo Egizio il 23 novembre alle 18.

“Un rapido esame dello sviluppo e del ruolo dei musei come istituzione, la storia dell’acquisizione delle collezioni egizie e dell’esperienza dei visitatori cercherà di far comprendere come i musei rimangano un interlocutore importante per la formazione della memoria collettiva della terra del Nilo”, ha anticipato il direttore del Museo Egizio, Christian Greco.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La conferenza verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Museo.