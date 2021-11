Sguardi Alterati: la rassegna cinematografica di Altera APS da Off Topic

Osservare il mondo che ci circonda con uno sguardo differente. Assumere punti di vista “altri”, “alterati” appunto, per meglio comprendere la realtà. Questo fa, spesso, il cinema, in particolare il cinema del reale. Questo fa Altera APS con le sue iniziative.

Da qui nasce la rassegna cinematografica “Sguardi Alterati” che prenderà il via mercoledì 24 novembre alle 19.00 a OFF TOPIC (via Pallavicino 35, Torino), ingresso libero con green pass.

Abbiamo scelto tre film che ci accompagneranno, fino a gennaio 2022, alla scoperta di una realtà complessa e stratificata. Sguardi alterati, capaci di fissare l’obiettivo su temi altri, per offrire immagini vere, spesso nascoste alla vista o distanti nella storia. Estremamente vivide, però, reali e quasi oniriche al tempo stesso. Realtà distorte a causa di uno sguardo troppo lontano o, forse, troppo vicino.

Primo appuntamento mercoledì 24 novembre con “Punta Sacra”, documentario del 2020 di Francesca Mazzoleni che ci trasporta nel microcosmo dell’Idroscalo di Ostia, nelle case e nelle vite delle famiglie che qui hanno trovato casa e creato una comunità. Si prosegue mercoledì 29 dicembre con “Ladri di biciclette”, capolavoro del neorealismo opera di Vittorio De Sica del 1948 che sposta il nostro sguardo sulla realtà sociale della Roma del dopoguerra. Ultima proiezione “Spin time – Che fatica la democrazia!”, mercoledì 26 gennaio 2022. Il documentario di Sabina Guzzanti del 2021 ci trasporta all’interno dello stabile di Via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Un palazzo occupato di 17mila metri quadri nel quale vivono circa 450 persone.

Una lente quanto mai eterogenea, uno sguardo sul reale che è spunto per ampie riflessioni. Una rassegna che, esauriti questi primi tre appuntamenti vorrebbe spostare l’attenzione su altri temi e proseguire nel tempo. Intanto ci godiamo questi tre film che sono anche un modo per tornare ad incontrare gli amici e le amiche di Altera, i nostri soci e le nostre socie dopo una lunga assenza di momenti in presenza, proprio in concomitanza con la campagna di tesseramento che ci offre l’occasione di ritrovarci, appunto, ma anche di fare nuove conoscenze e crescere.