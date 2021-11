Caos biglietti Atp, Federtennis: "Valutiamo ulteriori rimborsi". Carretta: "Vogliamo entrare nell'organizzazione"

Oltre ai biglietti annullati, la Federtennis sta valutando “ulteriori forme di ristoro a beneficio degli utenti” che non hanno potuto vedere le Atp a causa della riduzione di capienza. Ad annunciarlo in Sala Rossa l’assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta leggendo una nota della Fit, in risposta alla richiesta di comunicazione presentata dal capogruppo della civica Lo Russo sindaco Silvio Viale e il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao sui problemi riscontrati al torneo tennistico.

"E' mancato il coinvolgimento della Città"

L’esponente della giunta di centrosinistra, sottolineando come l’evento “porterà ricadute importanti”, ha ribadito come sia "mancato il coinvolgimento della città a 360 gradi: bisogna lavorare in quella direzione”. Carretta ha annunciato che verrà quindi aperto un tavolo inter- assessorile per “ragionare sui miglioramenti, facendo rivivere l’orgoglio olimpico del 2006 e sfruttando le potenzialità di Torino, a cominciare dai suoi musei”.

“Proseguono anche le interlocuzioni con la Federazione Italiana Tennis, la Regione Piemonte e gli investitori privati – ha aggiunto – per generare ulteriori occasioni di sviluppo per la città e pensare in grande: le Atp sono un strumento su cui costruire una narrazione importante per Torino, durante tutto l’anno”.

Code al Pala Alpitour per controlli Green Pass

Per quanto riguarda le code alla biglietteria del Pala Alpitour, l’assessore ha letto una nota della Fit, in cui viene ribadito che la maggiore parte delle attività si sono svolte in un contesto emergenziale, in continuo mutamento, e che le code sono state causate dalla necessità di garantire il distanziamento interpersonale e il controllo dei green pass.

Carretta: "Vogliamo entrare nell'organizzazione Atp"

“La volontà della Città di Torino è di essere protagonista ed entrare in maniera più decisa negli aspetti organizzativi: non ci siamo entrati, ma ci siamo limitati a fare la regia: credo sia necessario un’assunzione di responsabilità da parte nostra” ha concluso Carretta.

Protesta di Russi. Viale mostra la foto di Peng Shuai

Durante la discussione sono andate in scena due proteste: il capogruppo del M5S Andrea Russi ha tirato fuori una pallina da tennis, richiamando quella fatta da Stefano Lo Russo come consigliere di minoranza durante il dibattito all'epoca delle Atp.

Silvio Viale della lista civica Lo Russo ha invece mostrato una foto della tennista cinese Peng Shuai, riapparsa ieri dopo essere sparita per giorni a seguito della denuncia di violenze da parte dell'ex vice premier Zhang Gaoli.