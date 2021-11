Venaria, Pamela Palumbo prende il posto dell'assessore dimissionario Marco Scavone

A seguito delle dimissioni per motivi professionali dell'assessore Marco Scavone , il Sindaco di Venaria Fabio Giulivi ha nominato al suo posto la dottoressa Pamela Palumbo, classe 1994, laurea in Giurisprudenza, consigliera comunale della Lega.

L’Assessore Palumbo si occuperà di servizi Demografici, Elettorale, Servizi Cimiteriali, Servizi al Cittadino, Comitati di Quartiere, Attuazione Programma e Rapporti con il Consiglio, Gemellaggi, Anticorruzione e Trasparenza, Tutela degli Animali. Con l’arrivo dell’assessore Palumbo, le donne in Giunta sono quattro : un traguardo raggiunto per la prima volta nella storia repubblicana della Città.

Nuovo impegno anche per l’assessore Luigi Tinozzi che, oltre alle Politiche Sociali, Politiche della Terza Età, Famiglia, Trasporti e Sport ha adesso in carico anche le Politiche della Casa (non più i Servizi Demografici, ora tra le deleghe della nuova assessora). All’Assessore Di Bella ritornano le deleghe su Verde Pubblico, gestione rifiuti e piccole manutenzioni. Al Sindaco la delega delle aziende partecipate.