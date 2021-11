Intesa Sanpaolo, cambio al vertice: Stefano Cappellari nuovo direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna

Cambio al vertice per Intesa Sanpaolo . Il nuovo direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna è infatti Stefano Cappellari , che raccoglie il testimone da Teresio Testa , che ancora lunedì mattina aveva rappresentato il gruppo finanziario alla presentazione dell'indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte .

"Cappellari ricopriva già l’incarico di Direttore Commerciale Imprese nell’ambito della Direzione regionale, alla quale conferirà così continuità gestionale", si legge nella nota ufficiale diffusa da Intesa Sanpaolo. Nato a Padova nel 1973, Cappellari è laureato in Giurisprudenza. Il suo curriculum professionale lo vede in prima linea nella gestione delle imprese clienti, dalle competenze maturate in Mediocredito Italiano, all’esperienza sul campo nel Nord Est e in Lombardia.