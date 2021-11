Lavoratori in disagio economico: prorogati i termini di accesso al contributo di 600 euro una tantum

Prorogati i termini per la presentazione delle domande a valere sul “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”.

I beneficiari interessanti potranno richiedere fino al 21 dicembre alle ore 12.00 il contributo spettante una tantum, pari a 600 euro.

“E’ancora una volta la Regione Piemonte che si pone in prima linea a supporto di lavoratori e famiglie con ogni strumento possibile”.

Così l’assessore al lavoro Elena Chiorino in relazione alla misura, che prevede l’assegnazione di un contributo una tantum di 600 euro a coloro che sono stati esclusi dagli ammortizzatori sociali o che hanno subito una riduzione della retribuzione causa della sospensione (o della cessazione) della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020. Il provvedimento è stato approvato ad inizio novembre con uno stanziamento della Regione è di 9.252.600 euro. Le modalità di accesso sono pubblicate sul sito web: https://finpiemonte.it/news/2021/11/08/contributi-lavoratori-senza-ammortizzatori