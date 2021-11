Madame in tour: spostata a maggio la data della tappa di Torino

Il “Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, inizialmente previsto per dicembre 2021 sarà rinviato a maggio 2022.

Già sold out la data del 16 dicembre a Torino, sarà spostata al 17 maggio 2022 e si terrà al Teatro della Concordia.

Il tour sarà l’occasione per l’artista rivelazione 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato 2 volte Platino pubblicato da Sugar Music e distribuito da Universal Music Italia che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (2 volte Platino), “Tu mi hai capito” (disco di Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (3 volte Platino).

L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie” e l’oro di “17”.