Tav, Lo Russo accelera: "Torino torna interlocutore istituzionale sull'opera"

Durante il faccia a faccia il primo cittadino ha " ribadito ufficialmente la volontà della Città di Torino di tornare, a tutti gli effetti, interlocutore istituzionale in merito al progetto ".

Stefano Lo Russo accelera ancora sulla Tav. Questa mattina il sindaco di Torino ha incontrato, in Prefettura, il Commissario straordinario del Governo per Torino-Lione Calogero Mauceri .

Lo Russo, all'indomani dell'elezione a sindaco, aveva dichiarato che Torino sarebbe rientrata nell'Osservatorio Tav. Un atto fortemente politico in controtendenza rispetto all' ex amministrazione guidata da Chiara Appendino, che nel aveva annunciato di uscire dal tavolo tecnico che riunisce i comuni coinvolti dalla grande opera e il governo.