Carmagnola aderisce alla Settimana dell’Aria Pulita

Il Comune di Carmagnola ha aderito alla Settimana dell’Aria Pulita 2021 promossa dalla Regione Piemonte, nell’ambito del Progetto "PrepAIR" - Po Regions Engaged to Policies of AIR”. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico rispetto alla necessità di miglirare la qualità dell’aria del Bacino padano. Cittadini, enti ed associazioni sono invitati a mettere in luce le piccole e grandi scelte quotidiane che possono fare la differenza per avere un’aria più pulita.

Quali buone pratiche si possono adottare nel quotidiano per migliorare la qualità dell’aria? Spostati a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici al posto dell’auto; abbassa di un grado il termostato, installa le valvole termostatiche e fai controllare la caldaia; spegni gli apparecchi elettrici se non utilizzati e prima di uscire; non lasciare l’auto accesa in sosta; acquista prodotti senza imballaggi; pianta un albero e riempi di verde la tua casa

Il Comune di Carmagnola propone e valorizzare una serie di azioni ed eventi intrapresi nel corso degli anni sulle tematiche della tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria, quali le ZTL scolastiche, la promozione della mobilità sostenibile, la piantumazione di piante in vari punti del territorio e la realizzazione di un Bosco urbano.

Particolarmente importanti sotto questo profilo le seguenti iniziative, ormai consolidate:

- A SCUOLA CAMMINANDO: iniziativa che si colloca tra gli interventi attuati dall’Amministrazione comunale sui temi della qualità della vita e della mobilità sostenibile, che vede in particolare coinvolta la viabilità attorno ai plessi scolastici per una maggiore tutela della salute e della sicurezza, nonché per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico veicolare.

L’iniziativa dà anche attuazione ad un Protocollo d’intesa con la Città metropolitana di Torino e al processo provinciale di Agenda 21.

Nata nel 2005 e ormai resa permanente, “A scuola camminando” è finalizzata a diffondere ed incentivare i percorsi sicuri casa-scuola per i ragazzi, a piedi o in bici, con l’istituzione di ZTL temporanee della durata di 30 minuti intorno ai plessi scolastici per consentire agli studenti l’accesso e l’uscita da scuola in sicurezza e senza la presenza delle auto.

- PROMOZIONE UTILIZZO BICICLETTA: nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilita’ sostenibile casa-scuola e casa-lavoro il Comune ha aderito al progetto P.A.S.C.A.L. (Percorsi partecipati scuola – casa – lavoro). L’Amministrazione ha promosso l’utilizzo della bicicletta per raggiungere i plessi scolastici fornendo 35 rastrelliere alle scuole del territorio.

Sotto il profilo del verde urbano è stata promossa la piantumazione di una quercia nel parco cittadino in occasione della Giornata nazionale dell’albero con la partecipazione di alcune classi e l’associazione Legambiente che ha condiviso un progetto legato al riuso e alla valorizzazione del verde.

Nell’ambito delle attività di sostenibilità ambientale e di forestazione per l’incremento di spazi verdi che possano favorire l’adattamento ai fenomeni climatici, è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione AZZEROCO2 un Bosco urbano in un’area di proprietà comunale di circa 10.000 mq.

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Carmagnola, Roberto Gerbino commenta: “La Settimana dell’Aria Pulita è un invito a pensare cosa possiamo fare nella nostra quotidianità per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Come Amministrazione vogliamo proseguire nell’impegno di creare una città più verde e dove la mobilità dolce diventi una scelta più naturale per gli spostamenti urbani. Il Comune negli anni ha avviato diverse attività per il miglioramento dell’aria ma tutti i cittadini possono contribuire con le scelte quotidiane”.