Imprenditore trevigiano pagherà le spese legali di Alex Pompa

“Sono contentissimo, ho sempre creduto nella sua innocenza, oggi ha vinto la giustizia”. Paolo Fassa, 80 anni, noto imprenditore edile del trevigiano, conosciuto nell’ambiente come il “re del calcestruzzo”, non trattiene le lacrime.

Un rapporto speciale

Alex Pompa, il ragazzo di 20 anni che uccise a coltellate il padre per difendere la madre e il fratello dalle violenze del genitore, è stato appena assolto dalla Corte d’Assise e in seconda fila, alla lettura del dispositivo, c’era anche Fassa, arrivato stamattina dal Veneto per stare accanto al suo nuovo amico. Con Alex in questi mesi difficili ha instaurato un rapporto speciale, nato per caso, dopo un servizio visto al tg nazionale che raccontava l’episodio avvenuto a Collegno.

"Non meritava di andare in carcere"

“Si parlava della storia di Alex - ha spiegato Fassa - mi hanno impressionato le parole dei suoi insegnanti e allora ho deciso che quel ragazzo andava aiutato”. Detto fatto, qualche giorno dopo Alex aveva al suo fianco un avvocato penalista di valore, Claudio Strata, con le spese legali sostenute interamente dall’imprenditore. “In questi mesi ci siamo parlati tante volte - conclude Fassa - e ho capito che è davvero un bravo ragazzo. Non meritava di andare in carcere”.