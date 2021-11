Cartucce per stampanti: tra quali tipologie è possibile scegliere?

Acquistare delle cartucce per stampanti è un’operazione che riguarda ormai chiunque: le stampanti sono delle periferiche diffusissime, anche a livello domestico, e le cartucce, come anche i toner, sono i consumabili che ne rendono possibile il funzionamento.

Ma quali sono le diverse tipologie di cartucce tra cui è possibile scegliere? Non tutti lo sanno, ma per la medesima stampante si possono acquistare consumabili di diverso tipo, o meglio, dei prodotti che rientrano in categorie differenti.

Possiamo distinguere 3 grandi categorie di cartucce per stampanti, e per scoprirle a fondo possiamo fare un esempio pratico: immaginiamo di possedere una stampante del brand Hewlett-Packard, meglio noto come HP, e di doverci procurare le relative cartucce.

La prima alternativa: acquistare cartucce originali

La prima alternativa che si presenta al consumatore è quella di orientarsi verso delle cartucce originali, quindi, in questo caso, delle cartucce prodotte da HP.

Ogni marchio di tecnologia che produce delle stampanti propone sul mercato delle cartucce specifiche affinché i consumatori possano utilizzare i loro dispositivi.

Sottolineare quest’aspetto è importante perché al contrario di quanto si potrebbe credere, le cartucce per stampanti non hanno delle dimensioni standard: se si possiede una stampante HP, dunque, non sarà di certo possibile utilizzare nella medesima delle cartucce del marchio Canon.

Chiarito quest’aspetto sembrerebbe dunque che le cartucce originali siano l’unica alternativa perseguibile, ma non è affatto così; non esitiamo, dunque, e scopriamo quali sono le altre possibilità.

La seconda opzione: scegliere delle cartucce compatibili

Le cartucce compatibili sono ormai divenute una solida alternativa alle cartucce originali, e sono assai apprezzate anche per il fatto di avere un costo più basso.

Ma di cosa si tratta esattamente? È assolutamente vero quanto detto in precedenza, ovvero che ogni brand tecnologico produce delle cartucce utilizzabili solo nelle proprie periferiche, ma è vero anche che nulla vieta ad ulteriori aziende di progettare e realizzare delle cartucce ad hoc per determinati tipi di stampante prodotti da altri brand.

Le cartucce compatibili HP, dunque, non sono prodotte da Hewlett-Packard, bensì da altre aziende che hanno voluto proporre sul mercato dei consumabili specifici per le stampanti di tale marchio.

Sebbene, come detto, il costo di questi prodotti sia senz’altro inferiore rispetto a quello delle cartucce originali, sarebbe un errore credere che la loro qualità lasci a desiderare, al contrario le cartucce compatibili hanno ormai raggiunto dei livelli qualitativi davvero molto alti.

Ma come acquistare delle cartucce compatibili HP? È semplicissimo: in rete ci sono anche degli e-commerce che trattano in modo esclusivo questo genere di articoli, come è il caso di www.tuttocartucce.com.

La terza opportunità: le cartucce rigenerate

Anche le cartucce rigenerate sono un’alternativa assolutamente perseguibile, sebbene ancora decisamente meno diffusa rispetto alle cartucce rigenerate.

Come si può intuire dal nome, le cartucce rigenerate sono delle cartucce sottoposte a rigenerazione, ovvero cartucce esauste che, attraverso specifici processi, sono riempite nuovamente di inchiostro affinché siano riutilizzabili.

Anche questa soluzione consente di risparmiare rispetto all’acquisto di cartucce originali ed è molto apprezzata anche in un’ottica di ecosostenibilità, tuttavia la qualità di stampa tende ad essere oggettivamente inferiore, soprattutto nel caso in cui la cartuccia sia stata sottoposta a più processi di rigenerazione.