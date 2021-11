Il palco di Casa Fools si trasforma in sala cinematografica per le Domeniche Spettacolari

In occasione del Torino Film Festival, dal 28 novembre il palco di Casa Fools si trasforma in un cinema con una programmazione interamente dedicata a grandi e piccoli.

Grande novità, infatti, in arrivo per le Domeniche Spettacolari del Teatro Vanchiglia. L’appuntamento settimanale pensato per le famiglie, in cui sulla scena arrivavano i migliori artisti per l’infanzia, si potenzia con una nuova programmazione realizzata in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema.

Domenica 28 novembre prende il via il format cinematografico: al mattino e al pomeriggio nella sala del teatro verrà proiettato il film d'animazione “Trash - La leggenda della piramide magica”. Secondo appuntamento in programma domenica 19 dicembre con “Versi perversi”, cartone animato tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl.

Per accedere a Casa Fools è necessaria la tessera ARCI (€12) con validità annuale.