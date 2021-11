Carrefour, Grimaldi (Luv): "L'azienda smetta di dare la colpa al costo del lavoro e guardi alle sue carenze strutturali"

“Carrefour dovrebbe smetterla di dire falsità e attribuire la sua crisi al costo del lavoro. Basta entrare in un supermercato per accorgersi che i problemi sono altri. È ora che il Governo si esponga su quella che rischia di diventare l’ennesima bomba sociale dovuta all’irresponsabilità di un’azienda”. Lo dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale, Marco Grimaldi, firmatario di un question time sulla grave situazione che ha colpito i lavoratori e le lavoratrici della filiale italiana della multinazionale francese della grande distribuzione organizzata, la quale ha confermato il piano di ristrutturazione annunciato all’inizio dell’ottobre 2021, formalizzando ai sindacati una procedura di licenziamento collettivo a partire dal 2022.