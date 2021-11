Marnati incontra le Autorità di Distretto del Po: si torna a parlare di navigazione turistica a Torino

Un lungo focus di approfondimento tecnico si è svolto tra l’Assessore regionale all’Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e Atenei Matteo Marnati e il Segretario dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli per stabilire le strategie di indirizzo e le possibili azioni e tempistiche di intervento in grado migliorare progressivamente il generale contesto idrologico del Piemonte. Messe duramente alla prova da lunghi periodi siccitosi infatti, le aree del medio Piemonte, comprese tra le province di Cuneo, Vercelli, Alessandria, e basso Torinese, hanno vissuto anche quest’anno una stagione di prolungata aridità con conseguenti ripercussioni sulle colture tipiche del territorio considerato.

Oltre a questo tema di stretta attualità, che comporta la pianificazione di una strategia preventiva nella regolazione dei flussi dei corsi d’acqua naturali e dei laghi, si rende potenzialmente necessaria l’individuazione all’interno del Piano Invasi nazionale di ulteriori siti strategici in cui creare bacini artificiali capaci di immagazzinare la risorsa idrica nei mesi invernali per poi distribuirla quando scarseggia. Un altro argomento all’ordine del giorno – che ha visto l’utile e contestuale scambio di informazioni aggiornate tra i due staff tecnici dell’Assessorato piemontese e dell’Autorità distrettuale – ha riguardato le priorità progettuali regionali concernenti la risorsa idrica presentati all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) oltre alla condivisione delle alle azioni che, a breve, riguarderanno l’applicazione delle nuove normative comunitarie sul Deflusso Ecologico; nuova legislazione che l’Autorità Distrettuale del Fiume Po vuole contribuire ad adattare in modo omogeneo e concertato con i territori e con tutti i soggetti che hanno competenze sull’acqua per non creare locali criticità diffuse nel bacino padano.