Stazione di Oulx, Canalis (Pd): "La Regione ascolti finalmente il disagio dei pendolari"

"Già nel mese di giugno la Giunta regionale aveva deciso di non prendere posizione rispetto ai ritardi nei lavori da parte di RFI. Tale posizione attendista si sta trasformando in un danno per i tanti viaggiatori, che aspettano al freddo l’arrivo dei treni senza poter usufruire di locali al chiuso per l’attesa. È inoltre un ulteriore danno per l’economia e l’immagine della valle, visti i numerosi turisti che frequentano la zona proprio durante le ferie natalizie. Ritengo pertanto opportuno che l’assessore regionale Marco Gabusi si attivi finalmente con RFI per trovare opportune soluzioni. Prima di pensare agli elisky o ad altre misure poco utili, pensiamo a migliorare la situazione delle nostre stazioni ferroviarie". Lo ha detto Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e Consigliera regionale.