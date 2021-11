Bomaki inaugura il nuovo locale nel "salotto" di Torino

un nuovo spazio, un vero e proprio “tavolo nel salotto” della città. Il 24 novembre si apriranno infatti in via Cesare Battisti 3/E, le porte del secondo locale del capoluogo piemontese, un’insegna situata nel cuore di Torino, a pochi passi dal Museo Egizio, dal Teatro e da Piazza Castello. “Con il primo locale in zona Murazzi abbiamo avuto la possibilità di far conoscere e apprezzare ai torinesi la proposta gastronomica di Bomaki. Ora apriamo questo nuovo e grande locale, nella bellissima Piazza Carignano, nell’ottica di un processo di crescita ma soprattutto con l’obiettivo di entrare nel cuore dei cittadini grazie ad una location situata in un luogo dove è possibile vivere e ‘respirare’ la storia della città”, dichiara Beppe Grasso, uno dei soci del brand di cucina nippo-brasiliana.

Un ambiente dallo stile unico “Abbiamo curato ogni dettaglio per riuscire ad integrare l’atmosfera di Bomaki in un bellissimo Palazzo storico del '700, rispettandone l’anima archiettonica”, sottolinea Farida el Tantawy, socia di Beppe Grasso, che aggiunge “L'impatto visivo è la prima forma di esperienza al Bomaki. Elemento ancora più valido per quanto riguarda la cucina giapponese, da mangiare prima con gli occhi, alla quale viene abbinata la gastronomica cromatica brasiliana. Un'esperienza che seduce in tutti i sensi”. Un luogo da vivere, capace di giocare con un mix and match di colori e culture in grado di raccontare molto di chi ne fa esperienza. Accenti esotici incontrano dettagli naturali in una sorta di evazione metropolitana. Tanto ipnotico quanto semplice da riprodurre anche in casa prestando strategica attenzione alle armonie e ai contrasti, in un gioco di opposti