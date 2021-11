Maurizio Scandurra ospite a ‘NotizieOggi Lineasera’ su ‘Canale Italia’

"La pandemenza in atto comporta una forte discesa in campo collettiva in nome della libertà e della verità. Il Paese è succube di una menzogna globale che nel Covid-19 individua invece il punto di partenza per l’avvento di una repubblica giudiziaria del controllo, ove a essere favoriti sono multinazionali e poteri forti a discapito dei cittadini comuni. C’è bisogno di un risveglio collettivo se vogliamo evitare il disastro di un soggiogamento generalizzato". Lo afferma perentorio Maurizio Scandurra, il tagliente e verace, torinese giornalista cattolico per antonomasia della televisione italiana, tra i protagonisti della puntata numero dieci il 26 Novembre su ‘Canale Italia’ per ‘NotizieOggi Lineasera’, il talk-show d’informazione controcorrente ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco, Direttore della Testata Giornalistica dell’emittente, sempre fra i video-tendenza più seguiti e condivisi su YouTube per l’efficacia dei contenuti anti-mainstream graditi all’ampia platea dei telespettatori.

La trasmissione, in costante crescita d’ascolti, va in onda in diretta nazionale ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky 937 la prima ora, al numero 913 la seconda, in streaming su Facebook e sul sito ufficiale www.canaleitalia.it. Ospiti del salotto televisivo dello ‘Studio 12’, il più grande e moderno del Nord Italia dopo quelli di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese saranno Francesco Carraro (Avvocato e Scrittore, Giornalista de ‘La Verità’ di Maurizio Belpietro), Massimo Quezel (Imprenditore e scrittore coautore con Francesco Carraro del best-seller ‘Salute Spa’ edito da ‘Chiarelettere’), Bruno Cesaro (Progetto Nazionale), Leonardo Padrin (Imprenditore), Fabio Dragoni (Imprenditore e Giornalista de ‘La Verità’). Con loro anche Maurizio Scandurra (Giornalista, Saggista, Opinionista a ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ e a ‘Radio Radio’). In collegamento da remoto anche i medici Domenico Mastrangelo ed Erminia Ferrari. La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer. Al centro della puntata ‘Italia: è dittatura?’, tema di scottante attualità. Nel corso del programma il conduttore Vito Monaco vaglierà insieme ai propri valenti ospiti le soluzioni possibili per uscire dall’impasse di uno Stato ancora alle prese con la crisi da Covid-19. La copertina introduttiva e i servizi del programma, dedicati questa volta entrambi al fallimento della giustizia italiana e agli ingenti danni cagionati dall’esercizio della sua mala gestio, sono realizzati per ‘NotizieOggi Lineasera’ dal giornalista radiotelevisivo, opinionista e saggista cattolico Maurizio Scandurra con il montaggio creativo del filmmaker Ivan Bentivoglio per la rinomata casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’: già fra i vincitori, con il cortometraggio ‘Sola’ scritto e diretto dall’omonimo fondatore, del ‘Supercortofilmfestival’ di Rocca Priora, in provincia di Roma, nonché titolare di una preziosa nomination al ‘Varese International Film Festival’ e al ‘Cinemagia Movie Awards’. Appuntamento in diretta venerdì sera dalle ore 20.00 su ‘Canale Italia 83’.