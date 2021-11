Spari contro il bus in corso Rosselli: denunciata una coppia di Asti. Lui dormiva con la pistola sotto il cuscino

Come in un film western: l'uomo dormiva con la pistola nascosta sotto il cuscino. Ma più che una precauzione contro i nemici, in questo caso, era un nascondiglio. Era infatti l'arma utilizzata nei giorni scorsi per sparare contro un bus in corso Rosselli, all'altezza della rotonda con corso Duca degli Abruzzi.



L'hanno trovata i carabinieri che hanno denunciato una coppia per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un 36enne e una 29enne, residenti in provincia di Asti. Le perquisizioni a casa e in macchina hanno permesso di ritrovare e sequestrare una pistola ad aria compressa, con caricatore inserito e priva di tappo rosso, nascosta sotto il cuscino della camera da letto dell'uomo, 1500 pallini in metallo per armi ad aria compressa, una carabina ad aria compressa calibro 4.5 e un mirino ottico di precisione. La pistola sequestrata potrebbe essere l’arma utilizzata per sparare contro il bus.