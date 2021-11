Come rendere unico ogni progetto di stampa? StampaeStampe.it

StampaeStampe.it è un centro di stampa digitale rivolto sia al mercato italiano che a quello europeo e offre servizi e prodotti web-to-print dal 2002. Sullo store online è possibile dare forma ad ogni progetto: adesivi, etichette, striscioni e tanto altro ancora. A ciò vanno ad aggiungersi tempi di spedizione certi, promozioni esclusive e un’assistenza multi-canale garantita.

I servizi offerti da StampaeStampe.it sono molteplici, vanno dalle semplici consulenze fino al prodotto finito chiavi-in-mano. Gli articoli sono completamente personalizzabili e la loro qualità è assicurata da macchinari all’avanguardia e dalla professionalità del personale. Le oltre 3.400 recensioni (con un punteggio medio di 4,8/5) verificate da Feedaty ne sono la prova.

Il catalogo propone moltissimi articoli: forex, plexiglass, totem, insegne, cartelli, pannelli rigidi ed espositori per fiere o ancora roll up su www.stampaestampe.it. A ciò si aggiungono i prodotti di stampa digitale di piccolo formato come brochure, stickers, cartelline, etichette per il vino, dépliant o volantini.

A disposizione dell’acquirente ci sono moltissimi materialiche presentano un’ottima qualità di stampa. Grazie all’offerta di StampaeStampe.it è possibile realizzare progetti di comunicazione sia per interni che per esterni.

I prezzi sono vantaggiosi e nella sezione “Promozioni e Offerte” sono raccolte le opportunità di risparmio più vantaggiose. Senza contare l’applicazione di costi minori per chi sceglie la data di consegna più lontana: più si aspetta meno si paga.

Quanto alle transazioni, diverse sono le modalità disponibili: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno o contanti (con ritiro della merce in sede). Ulteriore vantaggio è la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate grazie a Scalapay (senza alcuna commissione).

Infine, gli esperti del team dell’assistenzaclienti sono sempre disposti a fornire consulenze e rispondere ad eventuali dubbi, oltre che elaborare preventivi gratuiti. Il servizio è fruibile tramite chat online, form, via telefono, e-mail o social network.

Digita www.stampaestampe.it, iscriviti alla newsletter per conoscere tutte le offerte e approfitta del 10% sul tuo primo acquisto con il codice BENVENUTO10!