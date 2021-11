Elkron protagonista alla Fiera Sicurezza: da Mp3000 al sistema Medea, tutte le novità [VIDEO]

Dalla web series in stile Netflix al contatto diretto con il pubblico. Si chiude all’insegna del successo la tre giorni di Fiera Sicurezza di Elkron, azienda presente sul mercato da oltre 40 anni che ha colto l’occasione del ritorno in fiera per presentare una serie di novità importanti.

A rivelarle è Enrico Porcellana, responsabile della Business Unit di Elkron: “Abbiamo presentato il sistema Medea, un sistema anti intrusione ibrido ip nativo, dedicato al mondo professionale. La caratteristica significativa è la possibilità di gestire ingressi e uscite virtuali: questo rende possibile l’utilizzo di una telecamera al posto di un rilevatore volumetrico”.

Medea è il nuovo sistema antintrusione multifunzione di Elkron. Ibrido, espandibile con dispositivi radio e con connessione LAN nativa: una potente CPU e un software evoluto, rendono Medea all’avanguardia in termini di capacità operativa e flessibilità, con straordinarie possibilità di integrazione con le attuali e future tecnologie.

Tra le altre novità, spicca poi la centrale Mp3000, un sistema ip ibrido nativo la cui caratteristica principale è quella di avere una versatilità nella modalità di messa in servizio: “L’installatore che utilizza questo prodotto è aiutato in maniera virtuale, passo dopo passo, nella configurazione del sistema in modo semplice e intuitivo” spiega Porcellana.

Nello stand di Elkron, presenti poi le ultime novità sul fronte anti incendio, con dei tool per aiutare l’installatore nella gestione della manutenzione degli impianti.

“Oggi - racconta Porcellana - è richiesto ai sistemi di anti intrusione di integrarsi con i sistemi di domotica. Rispondiamo a questo integrando i nostri sistemi e rendendo il nostro dispositivo un elemento di un ecosistema più complesso”. “Per esempio con gli assistenti vocali Alexa, è possibile utilizzare la nostra centrale come un ecosistema di Alexa stesso” spiega il responsabile della Business Unit di Elkron.

Innovativa poi la campagna di comunicazione pensata da Elkron: una web series in stile Netflix, per far comprendere all’utente il lavoro quotidiano svolto dall’azienda: “Abbiamo messo in piedi una campagna di comunicazione che arrivasse al pubblico, facendo raccontare quello che facciamo attraverso i protagonisti. Da qui l’idea di creare una mini serie web in stile Netflix, per poterci raccontare. Abbiamo detto quello che facciamo, che vorremmo fare e dove vorremmo arrivare”.