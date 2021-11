Al Lingotto sfila l'alta moda ecosostenibile: aperto Hoas 2021

Riportare a Torino la moda puntando sulla chiave green. Questo è l’obiettivo degli organizzatori di Hoas, History of stile. La quattro giorni che da oggi e fino al 28 novembre animerà il padiglione 1 del Lingotto Fiere con sfilate, laboratori, incontri con personalità dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cucina.

“Dall’alta moda all’ecosostenibilità al muoversi in modo ecologico, al food di eccellenza. Un grande salotto in cui il pubblico può entrare, interagire, capire i concetti del gusto, del green e della moda, questo è Hoas” spiega Domenico Barbato ceo Hoas Group.

Una manifestazione che aveva avuto la sua edizione zero nel 2019 e che ora vuole raggiungere maggiore concretezza ponendo al centro la città di Torino che dovrà nei prossimi anni trovare una sua nicchia nel settore.

“Non una sovrapposizione con Milano, ma la costituzione di un polo della moda ecosostenibile, cosa fattibile per la cultura e le capacità tecnologiche che abbiamo. Affrontare il problema della sostenibilità è vincente per una città come la nostra. Il mio sogno è vedere Torino capitale della moda sostenibile” aggiunge Massimo Billi, presidente Modaesport Piemonte.

Il programma di Hoas

L’evento prevede ogni sera dalle 22 un fashion show. Sulla catwalk di questa sera giovedì 25 Romeo Gigli, ALV by Alviero Martini, Otto&Mezzo Cashmere e Olè Milano. Venerdì 26 Anton Giulio Grande e per la prima volta l’Esercito Italiano che presenta il suo brand. Petrelli Uomo, Dimitar Dradi e Bruna Couture saranno protagonisti sabato 27. Ultimo appuntamento domenica 28 con Gai Mattiolo, Giuseppe Fata e Atelier Beaumont. Al termine delle sfilate l’after party a cura dello Zoo di 105.



Porte aperte al pubblico dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. In programma dalle ore 15 sfilate di fashion designer emergenti e tanti nuovi brand.



Numerosi i testimonial di Hoas 2021, tra influencer, modelle e modelli, attori e attrici: Ronn Moss, Elisabetta Gregoraci, Manuela Arcuri, Anna Safroncik, le Donatella, Mayra Pietrocola, Devin Devasquez, Guenda Goria, Alessandro Tersigni e Andrea Montovoli, Le Donatella, Dasha Kina, Elena Morali, Sara Croce, Fabrizia Santarelli, le Sister Cash, Stefano Sala, Andrea Melchiorre e Gennaro Lillo, Maurizio DiMaio Luca Abete.

Domenica 28 novembre la Cena di Gala, evento di solidarietà aperto a tutti, il cui ricavato andrà devoluto alla Croce Gialla Azzurra per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica.



Gambero Rosso cura l’area food con cene stellate dello chef Ricchebono.