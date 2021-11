Usseaux conferma il suo amore per l'arte: adesso spalanca anche le sue stalle

Dopo un anno di stop forzato torna l’appuntamento con “inSTALLArte”. L'appuntamento è a Usseaux e borgate il 4, il 5 e l’8 dicembre 2021 per l’8° edizione della manifestazione e per i mercatini di Natale all’interno delle antiche stalle di borgata. Come da tradizione ormai consolidata, si ripropone l’evento natalizio organizzato dalla Proloco 5 Borgate di Usseaux con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dei Mansia e dei volontari delle borgate e proseguono la preziosa collaborazione e il supporto di Torino Turismo e Provincia, che ne cura la comunicazione e la promozione, e della UISP (Comitato Regionale e Comitato Territoriale di Pinerolo), per l’organizzazione di “Borghi in Cammino” nella giornata di domenica 5.

Nei tre giorni di festa i visitatori saranno accolti nelle piazze e all’interno delle antiche stalle delle borgate di Usseaux capoluogo e di Balboutet dove potranno trovare diversi espositori con prodotti di artigianato locale, le produzioni lattiero-casearie delle aziende agricole del Comune di Usseaux, produzioni agricole e alimentari e eccellenze eno-gastronomiche dell’alta valle e, più in generale, del territorio del pinerolese. Non solo mercatini di Natale ma anche molto altro … una tre giorni per scoprire i nostri piccoli villaggi alpini e iniziare a vivere l’atmosfera natalizia nell’unicità dei Borghi più Belli d’Italia.

Al Punto Museo del capoluogo, intitolato al Conte Eugenio Brunetta di Usseaux, sarà allestita la una mostra di fotografia naturalistica dedicata al territorio dell’Alta Val Chsione e dell’Alta Val di Susa, che sarà curata da Massimiliano Pons.

Nella piazza del Municipio di Usseaux sarà allestito un mercatino all’aperto e all’interno della Sala Consiliare, anch’essa ricavata all’interno di un’antica stalla di borgata, verrà invece realizzato un punto di vendita e degustazione di prodotti agro-alimentari e eno-gastronomici del territorio pinerolese grazie alla collaborazione con la giovane “Azienda Agricola Dell’Erba” di Pinerolo. Un’altra giovane azienda agricola di Pinerolo, “Giro di Vite” di Luca Ciardossin, sarà invece ospitata nelle casette in legno che verranno installate nella piazzetta di ingresso della borgata di Balboutet.

Gli antichi forni di borgata verranno accesi a Usseaux e Balboutet e saranno i punti di accoglienza e ristoro per i visitatori … a Balboutet i volontari di borgata prepareranno prodotti da forno dolci e salati; a Usseaux i volontari e il Mansia di borgata, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Alpe Pintas, prepareranno i gofri (turtiàus), cialde di forma rotonde che rappresentano una tipicità della cucina dell’Alta Val Chisone e che vengono farciti con guarniture sia dolci che salate. Anche il forno della borgata di Pourrieres sarà aperto ma solo per la giornata di domenica 5 come primo punto di accoglienza, ristoro e partenza per il percorso di visita del programma “Borghi in Cammino”.

L’offerta culinaria sarà completata dalle proposte di menù e piatti tipici che verranno preparati nei ristoranti, trattorie e agriturismi del territorio: Trattoria La Placette e Merenderia Dal Dahu (Usseaux capoluogo), Trattoria Edelweiss e Agriturismo Dal Baffo (Balboutet), Albergo Ristorante Lago Laux (Laux), Campeggio Magic Forest (Fraisse), Rifugio Locanda del Lago delle Rane e Rifugio Pian dell’Alpe (Pian dell’Alpe).

Completano i percorsi di visita e scoperta (o riscoperta per chi già è stato nostro ospite), alcuni punti di interesse e le particolarità delle singole borgate: il Mulino Canton che sarà aperto e funzionante grazie al prezioso lavoro dei volontari dell’Associazione “Amici del Mulino Canton di Usseaux”, la Chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo, gli Atelier di Pittura delle artiste (Rita Conti, Melissa Abate Daga e Luisa Diaz Chamorro) e i numerosi murales a Usseaux capoluogo; il piccolo museo della campana e della tradizione contadina, le meridiane solari (tutte funzionanti), presenti sulle facciate delle case, la Piazza del Sole e la Chiesa di San Bartolomeo, da poco restaurata, nella borgata di Balboutet.

Per la visita alle borgate di Usseaux e Balboutet, nelle giornate di sabato 4 (pomeriggio) e di mercoledì 8 (mattina e pomeriggio), verrà proposta l’iniziativa “VISITA IL BORGO” … un accompagnamento alla scoperta delle particolarità delle nostre borgate da parte delle guide escursionistiche e naturalistiche dell’ufficio turistico comunale (partecipazione gratuita previa registrazione presso l’ufficio turistico a Usseaux capoluogo).

Come anticipato, per domenica 5 la manifestazione “inSTALLArte” si arricchisce nuovamente dell’appuntamento con “Borghi in Cammino”, passeggiate tra storia, sapori e natura nei Borghi più Belli del Piemonte. Iniziativa promossa nel 2018 dai comuni piemontesi riconosciuti “Borghi più Belli d’Italia”, il Comitato Regionale UISP e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, e che risperimentiamo in quel di Usseaux per questa ripartenza insieme dopo quasi due anni di pandemia. Un modo diverso per conoscere il territorio e visitare i nostri particolari mercatini di Natale. Per chi vorrà vivere in modo diverso la giornata l’appuntamento è per le ore 9,30 della domenica mattina presso il forno di Pourrieres, la borgata della “Battaglia dell’Assietta”. Ecco il programma completo:

· ore 9.30 ritrovo presso la borgata di Pourrieres al forno di borgata, registrazione dei partecipanti, piccolo ristoro di accoglienza e visita guidata alla scoperta della borgata il cui tema principale è quello della Battaglia dell’Assietta;

· ore 10.15/30 partenza a piedi per Usseaux – prima tratta della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali alla scoperta del territorio di Usseaux e dell’Alta Val Chisone;

· ore 11.15/30 arrivo previsto a Usseaux capoluogo , dove i partecipanti verranno lasciati liberi di percorrere le vie, i vicoli e le piazzette della borgata alla scoperta dei mercatini di Natale, delle particolarità e dei punti di interesse con l’ausilio di una mappa gioco adatta sia per adulti che per bambini – piccolo punto ristoro per i partecipanti presso il forno di borgata dove verrà preparato e offerto un piatto di polenta concia preparata dai volontari di borgata con formaggi locali e farine di mais del pinerolese. Bevande calde preparate e offerte a cura della Proloco – in alternativa possibilità di ristoro (previa prenotazione), presso le strutture ricettive presenti in borgata;

· ore 14.30 ripartenza da Usseaux in direzione Balboutet, la borgata del “sole e delle rondini” - seconda tratta della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali alla scoperta del territorio di Usseaux e dell’Alta Val Chisone;

· ore 15.00/15 arrivo previsto in borgata Balboutet, dove i partecipanti verranno lasciati liberi di percorrere le vie, i vicoli e le piazzette della borgata alla scoperta dei mercatini di Natale, delle particolarità e dei punti di interesse con l’ausilio di una mappa gioco adatta sia per adulti che per bambini – piccolo punto ristoro per i partecipanti presso il forno di borgata con i prodotti preparati dai volontari di borgata e bevande calde offerte dalla Proloco;

· ore 17.00 ripartenza da Balboutet e rientro alla borgata di Pourrieres

In alternativa al programma guidato-accompagnato, possibilità di proseguire i percorsi di camminata (senza accompagnamento) verso le località Montagne di Usseaux, Pian dell’Alpe e Cerogne, da Usseaux capoluogo o da Balboutet … per chi volesse prolungare la permanenza sul territorio e magari gustarsi una cena tipica nei locali del luogo.

Partecipazione libera e gratuita (previa iscrizione tramite UISP / Ufficio turistico di Usseaux che garantirà anche la copertura assicurativa per tutti i partecipanti) – in dotazione per tutti i partecipanti le mappe gioco delle 5 borgate e un piccolo omaggio del Comune di Usseaux – piccoli punti di ristoro nelle borgate di Pourrieres, Usseaux e Balboutet preparati e offerti dalla Proloco, dai Mansia e dai volontari di borgata con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

In concomitanza con l’iniziativa “Borghi in Cammino” si svolgerà anche il 2° Raduno degli istruttori e tecnici di escursionismo e di camminata di UISP Piemonte; appuntamento che viene proposto in versione “autunno/inverno” dopo la prima edizione svoltasi nel luglio scorso nelle Alpi Biellesi.