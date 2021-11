Aurora, nascondeva in casa 2 kg di droga: arrestato

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino italiano di 30 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'uomo, noto agli operatori del commissariato in quanto già arrestato nel 2019, è stato visto sostare nei pressi di uno stabile su corso Giulio Cesare. Alla vista della volante, il trentenne ha tentato l'ingresso in un minimarket poco distante. I poliziotti lo hanno controllato, rinvenendo nelle sue tasche oltre 700 euro in contanti e un pacchetto di sigarette, al cui interno erano nascoste alcune infiorescenze di marijuana.

Alla luce di quanto riscontrato, gli agenti hanno perquisito l'abitazione del pusher, trovando panetti di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo kg, e due buste contenenti un kg e mezzo di marijuana. Inoltre, è stato sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.