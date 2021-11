Inalpi premiata con il Charity Award 2021 del Banco Alimentare

A ridosso del weekend della Colletta Alimentare, Inalpi S.p.A. ricevere il premio Charity Award 2021 del Banco Alimentare del Piemonte ODV.

Un riconoscimento che sancisce ancora una volta lo stretto legame tra l’azienda di Moretta e l’organizzazione di volontariato che raccoglie e ridistribuisce – a Strutture Caritative – le eccellenze della produzione agricola, delle industrie alimentari e della Grande Distribuzione.

Attenzione alle persone, cura dell’”altro”, impegno per un territorio, elementi che sono alle base dell’agire del Banco Alimentare e che costituiscono i valori fondanti su cui Inalpi ha costruito la propria storia, la filiera corta e certificata del latte e l’operato quotidiano.

Un legame che perdura nel tempo, un rapporto di collaborazione che ha visto Inalpi presente nelle necessità, in modo fattivo, sostegno concreto per quelle situazioni nelle quali è importante “fare”, come accaduto molte volte, come avvenuto anche durante l’emergenza Covid, in quel tempo sospeso, denso di incertezze e paure che è stato l’avvio della pandemia nel marzo 2020.

Un impegno rinnovato in molte altre occasioni, secondo un pensiero che lo stesso presidente Inalpi S.p.A. – Ambrogio Invernizzi – ben estrinseca nelle sue parole – “E’ oggi il tempo di comprendere l’importanza di come questo, il domani nostro e dei nostri figli, lo si debba costruire insieme, creando rete, collaborazione, consapevoli che da soli non si va lontano e che le radici della crescita di un popolo risiedono nella consapevolezza e capacità di saper fare squadra, condividendo obbiettivi, necessità e valori”. Un riconoscimento questo, che Inalpi accoglie con grande orgoglio, perché testimonianza di quel lavoro di attenzione che è parte della sua storia, di una filosofia aziendale che ha messo valori e il saper “lavorare bene” al centro della propria realtà.