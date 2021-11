Via Garibaldi abbiamo un problema: nel salotto di Torino la via Crucis delle serrande abbassate [FOTO]

Via Garibaldi, abbiamo un problema. E per rendersene conto basta fare una passeggiata lungo la storica strada romana che da piazza Statuto arriva in piazza Castello.

Lungo quello che all'epoca dell'Impero era stato pensato come il Decumano, una delle due strade principali di Augusta Taurinorum, ora mostra solo vestigia del passato. Ma di un passato decisamente più recente: si contano infatti almeno undici negozi chiusi. Ma non per turno o per orario: proprio con serrande abbassate e cartelli che li pongono in affitto o in vendita.

Abbiamo provato a fare un bilancio, percorrendo per intero via Garibaldi. Ecco cosa abbiamo visto (e fotografato).

Il primo tratto, ravvivato dal mercato

Partendo da piazza Statuto, i primi isolati di via Garibaldi appaiono come curati e molto vivaci: portici (gli unici, di tutta la via) che ospitano dehors e locali storici. Una vitalità legata senza dubbio anche alla presenza del mercato di corso Palestro, con un continuo viavai di persone.





In via Bligny il primo "stop"

Ma il primo segnale che qualcosa non va arriva all'angolo con via Bligny, dove si trova un primo negozio con il cartello "affittasi".





[via Garibaldi all'angolo con via Bligny]



È un negozio dalle dimensioni imponenti, con molte vetrine su via Garibaldi, ma che comprende anche l'angolo con via Bligny, appunto. Carta sui vetri e tutto chiuso, in attesa di un nuovo rilancio.

E basta compiere pochi passi, in direzione piazza Castello, per trovarsi di fronte a un'altra sequenza di vetrine chiuse.





[negozio chiuso subito dopo via Bligny]



L'incrocio con via Bligny è alle spalle da pochi istanti e, sulla destra, ecco altre vetrine completamente vuote, così come gli interni. Le serrande, di conseguenza, abbassate. Pochi passi ancora e, questa volta sulla sinistra, ecco un terzo negozio chiuso. Sul lato opposto della strada.

L'ex cinema Charlie Chaplin





[Negozio chiuso in via Garibaldi, all'angolo con via della Consolata]



È un tuffo al cuore, per chi ama Torino e conosce le sue storie. Sotto la splendida tettoria Liberty, infatti, all'angolo con via Della Consolata si trovano gli spazi che una volta ospitavano il caffè Delle Alpi, diventato poi Cinema Delle Alpi e trasformato poi in cinema (anche multisala) Charlie Chaplin. All'epoca, fu proiettato lì anche una pellicola che poi vinse l'Oscar come Mediterraneo, di Gabriele Salvatores. Ora, sulle vetrine, domina malinconicamente il cartello "affittasi".

Davanti a quello che una volta era l'ingresso del cinema, il Comune ha collocato il racconto storico della Porta Segusina di Torino. Storia antica e storia moderna. Ma pur sempre, passata.