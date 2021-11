L'area pedonale di via Durandi si colora grazie a Graphic Days e Bike Pride (VIDEO)

Colore e vita per rendere l'area pedonale di via Durandi – nel quartiere San Donato - ancora più conosciuta e frequentata: venerdì, nel tratto antistante la Piazza dei Mestieri chiuso al traffico dallo scorso anno, è andato in scena un evento di sensibilizzazione organizzato da Graphic Days e Bike Pride con laboratori e giochi in bicicletta.

Uno spazio aperto a tutta la cittadinanza

Con l'occasione è stato presentato alla cittadinanza anche l'intervento di urbanismo tattico curato dalla fiera torinese di grafica, realizzato in estate: “Si tratta - spiega la co-curatrice artistica Ilaria Reposo – di un intervento artistico e visivo con l'obiettivo di dare risonanza alla chiusura al traffico veicolare di via Durandi e con la volontà di promuovere nuove funzioni così come in tutte le trasformazioni temporanee e durature della viabilità. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini: i giovani e gli studenti delle scuole vicine ma anche agli anziani che vogliono passeggiare in tranquillità; l'augurio è quello che, da oggi, molte più persone conoscano questa via pedonale”.

Laboratori e giochi in bici con Bike Pride

Nel corso del pomeriggio, Bike Pride FIAB Torino ha animato la strada con attività e giochi in bicicletta: “Abbiamo deciso di essere qui - commenta la presidente Elisa Gallo – a sostenere questo intervento per far conoscere lo spazio attraverso laboratori e attività in bicicletta e a tema ambientale: un modo per valorizzare nuove aree pedonali per far sì che le persone si riapproprino degli spazi pubblici grazie alla riduzione del numero di auto sulle strade”.