Venerdì nuovo attacco hacker ai pc del Comune: "Non sono stati trafugati dati"

Venerdì pomeriggio nuovo attacco hacker ai computer della Città. Ad annunciarlo l’assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero, rispondendo in Sala Rossa alla richiesta di comunicazioni sui pirati informatici che il 15 novembre sono entrati nei server del Comune. “Le prime tracce del maleware classificato come Conti – ha spiegato l’esponente della giunta Appendino – sono dell’11 novembre: la sua diffusione è iniziata tra la notte del 12 e 13 novembre”.

"Non sono stati trafugati dati"

“Il 15 novembre, -ha aggiunto - è stata rilevata una “cifratura dei dati” che ha coinvolto anche alcune postazioni della sede di Soris. Le prime azioni intraprese sono stato l’isolamento di tutte le 7.700 postazioni del Comune disconnettendole dalle rete, seguita dall’intervento dei tecnici del CSI per bonificare le macchine infette. L'operatività dell'ente è stata ristabilita al netto delle postazioni infette, che sono risultate circa 250 e sono in fase di completa reinstallazione".

Venerdì nuovo attacco hacker

"Venerdì - ha proseguito Pentenero - si è registrato un nuovo attacco sul sistema operativo del Comune: il primo non è andato a buon fine, così come il secondo è stato interrotto nell’immediato. Non sono stati trafugati dati alla macchina pubblica”.

Palazzo Civico ha poi presentato denuncia alla Polizia Postale e al Garante della privacy. Rispondendo ad una domanda del consigliere Firrao, Pentenero ha spiegato che i Sistemi informativi della Città sono stati incaricati di adottare un piano operativo di emergenza, in collaborazione con il CSI, per diminuire nuovi rischi di intrusione e per ridurre i tempi di reazione e ripristino del sistema di fronte ad un attacco informatico.