Al via il Capodanno della Formazione Digitale: dall'1 al 4 dicembre a Rimini professionisti e aziende del mondo digital tracciano lo stato dell'arte e le linee future del settore

In partenza il prossimo 1 dicembre il Capodanno della Formazione Digitale - l’iniziativa più grande d’Italia in ambito formativo: 4 giornate realizzate da diversi brand di Search On Media Group all’insegna della formazione e dell’aggiornamento professionale sui social media e digital marketing.

Saranno dunque, e in prima istanza, Social Media Strategies (1 - 2 dicembre Rimini e Online) e Search Marketing Connect (3 - 4 dicembre Rimini e Online) a realizzare eventi e iniziative formative nell’arco della 4 giorni, ma anche WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, La Settimana della Formazione e Connect.gt: insieme per una festa della formazione che riunisce a Rimini - e online sulla web app dedicata - più di 1.200 partecipanti al giorno e oltre 100 speaker esperti di settore per fare il punto sulle evoluzioni 2021, e aprire il nuovo anno all’insegna della conoscenza condivisa.

Le iniziative all’interno di Social Media Strategies, 1 - 2 dicembre

Si inizia dall’1 al 2 dicembre con le iniziative realizzate all’interno dell’8^ edizione di Social Media Strategies, l’evento per i professionisti dei social media e del digital marketing, con un programma denso e un format didattico nuovo che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di molteplici temi del presente e del futuro dei social media.

Al centro della due giorni, naturalmente, le novità riguardanti Facebook e il Metaverso ma anche le applicazioni future dei social sia in ottica di nuove opportunità di internazionalizzazione per le PMI, e in generale la valorizzazione del Made in Italy, che di relativi impatti in ambito sociale. Sarà inoltre l'occasione per tracciare gli ambiti di azione della figura del social media manager, sempre più centrale non solo all'interno delle digital agency, ma anche nelle PA e delle istituzioni. Verranno infatti approfonditi gli utilizzi che oggi anche la PA fa dei social media, grazie agli interventi di SACE (Servizi Assicurativi e Finanziari per le Imprese) e il caso studio della Regione Puglia.

Molteplici inoltre i momenti dedicati alla nuova professione del content creator e alle relative piattaforme di creazione come Tiktok, Twitch e YouTube. Ampio spazio infatti, nella sala dedicata, a TikTok e alle sue prospettive di utilizzo per le imprese, con focus particolare sulle ultime innovazioni in ambito entertainment e brand advertising. Presente e futuro della Creator Economy verranno dunque delineati con interventi a cura, tra gli altri, di Giorgio Taverniti, Andrea Ciraolo, Giorgio Soffiato di Marketing Arena e Instagramers Italia.

Sul tema, così come sulle più ampie missioni individuate dal PNRR, Search On Media Group è da tempo impegnata per suggerire una regolamentazione al nuovo mercato dei creators, come dimostrano l’audizione alla Camera dedicata proprio alla nuova professione dei creators, e quella in Senato relativa al PNRR, tenute entrambe da Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group nel corso del 2021.

All’interno del Capodanno della Formazione Digitale - che vede inoltre la collaborazione di inEmiliaRomagna (APT Servizi Regione Emilia-Romagna), si terrà poi un evento di spicco: l'E-Commerce Fest realizzato dal WMF, che offrirà una vera e propria istantanea del mercato elettronico globale, anche alla luce dell’incredibile boom cui abbiamo assistito durante e post Covid19.

Inoltre, sempre tra le iniziative realizzate dal WMF, anche la Competition Startup For Sustainability - call realizzata con la Main Sponsorship di TIM che ha raccolto oltre 100 startup candidate - un evento che vedrà la premiazione, sul palco della Sala Plenaria, del progetto imprenditoriale più innovativo che avrà il merito di supportare concretamente il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Il vincitore prenderà parte all’International Roadshow del WMF e otterrà inoltre uno stand all’interno del WMF Startup District alla Fiera di Rimini, in occasione del WMF 2022 - 16, 17 e 18 giugno.

Non mancherà certamente l’Area Espositiva, attiva nel corso di tutte e 4 le giornate con attività e iniziative dedicate a professionisti e aziende di settore - incontri B2B e networking tra aziende e clienti finali - che ospiterà brand come Hoepli, Active Powered, SEOZoom, Spoki, Franco Angeli Editore, Polimeni Legal e Aritmetika.

Le iniziative all’interno di Search Marketing Connect, 3 - 4 dicembre

La formazione prosegue il 3 e il 4 dicembre all’interno di Search Marketing Connect - l’evento avanzato per i professionisti del Digital Marketing: un appuntamento fisso che da 16 anni riunisce esperti di settore per aggiornamento, confronto e, soprattutto, per tracciare le prospettive future del settore digitale.

Spazio allora all’analisi tecnica di molteplici temi con le sale dal livello avanzato su SEO Analytics e ADS, in cui si segnalano gli interventi sull’internazionalizzazione delle campagne Google Ads per brand e su dati digital per PMI, sulla migrazione SEO e sullo studio del CTR ma anche sul nuovo Google Ads Performance Max.

Non mancheranno tuttavia le occasioni di formazione anche per i meno esperti: novità di questa 15^ edizione è infatti la sala Back To Basic in cui alcuni tra i migliori esperti del Paese realizzeranno panoramiche informative sui concetti fondamentali del digital marketing fornendo spunti e consigli pratici utili anche a chi muove i primi passi nella professione.

Torna inoltre, anche per il SMConnect, l'E-Commerce Fest realizzato dal WMF, con interventi e speech verticali sul mondo del commercio digitale e le sue repentine evoluzioni, succedutesi non solo nell’ultimo anno ma negli ultimi mesi.

In programma sarà poi disponibile anche la sala Case Study dove, tra gli altri, si terranno interventi dedicati al settore del calcio e della Serie A, ma anche di quello vitivinicolo e quello dell’E-commerce, portando nello specifico il caso di Euronics e dell'evoluzione della sua strategia digital durante la pandemia. Saranno inoltre a disposizione dei partecipanti anche le sale Deep Tech e Tool, per individuare da un lato strumenti di lavoro utili, tra local strategy, automation e molto altro, in grado di ottimizzare tempistiche e risultati e, dall’altro le nuove tecnologie più innovative e di frontiera.

Ulteriore spazio alla formazione, grazie alla realizzazione del workshop dedicato a Google Data Studio e alla costruzione di una dashboard dalla A alla Z: un'ulteriore occasione per formarsi a tutto tondo, tra nozioni teoriche e attività pratiche.

Imperdibili infine le attività e gli interventi della sala Plenaria, rinominata per questa 15^ edizione in “Connect the Future”, luogo in cui attraverso il nuovo format degli speech veloci, ma anche tra update, trend e game, i migliori esperti del settore faranno il punto sulle professioni digital e condivideranno prospettive di sviluppo ed evoluzioni future del mercato digitale.

I Brand che realizzano il Capodanno della Formazione Digitale

Search On Media Group

Dal 2004 ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation a grandi aziende con il reparto Consulting. Dall’esperienza Search On nasce la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce in modo personalizzabile e flessibile eventi online, ibridi e offline.

