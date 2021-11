Christine Lagarde a Torino: protesta in piazza Castello

“Christine Lagarde e Mario Draghi sono due brutte facce della stessa medaglia”. Così il segretario provinciale del Partito della Rifondazione comunista Ezio Locatelli, che insieme a una trentina di persone si é ritrovato oggi pomeriggio in piazza Castello, per protestare contro la visita nel capoluogo di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che terrà una lectio magistralis al teatro Carignano.

In piazza anche le bandiere del Partito comunista, Fai, Usb e Cub. “Non vogliamo frontiere confini e padroni - dicono i manifestanti - siamo stanchi e stanche dell’Europa delle banche. Lagarde si presenta al Teatro Carignano per tenere una lectio magistralis, ma noi non abbiamo niente da imparare, forse è lei che dovrebbe ascoltarci”.