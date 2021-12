Atc riduce i tempi di attesa per chi si rivolge al numero verde

Tempi d’attesa più brevi per gli inquilini Atc che si rivolgono al numero verde 800-301081, che l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente e 24 ore su 24 per segnalare emergenze, guasti, problemi di manutenzione. Un nuovo sistema digitale per la gestione delle telefonate e il potenziamento del numero di operatori nelle fasce orarie “di punta” garantiranno tempi di attesa ancora più brevi. Chi chiamerà il numero verde Atc verrà ora immediatamente informato della sua posizione in coda e potrà scegliere se restare in attesa o, per le segnalazioni meno urgenti, se venire richiamato in un secondo momento. In questo caso, potrà registrare un messaggio con i propri recapiti e venire richiamato entro 48 ore da un operatore.

"Una piccola “rivoluzione” – spiega Maurizio Pedrini, presidente di Casa Atc Servizi (la società in house dell’Agenzia che gestisce il servizio) che migliorerà sensibilmente il servizio offerto, dando risposte anche a coloro che non vogliono restare in attesa ma preferiscono venire richiamati in un secondo momento. Abbiamo potenziato il servizio "regolare", aggiungendo turni supplementari di operatori nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Un miglioramento di cui non beneficeranno soltanto gli inquilini residenti nelle case popolari della città metropolitana, ma quelli di tutto il Piemonte e dell’Umbria, dal momento che la nostra società provvede all’attività di contact center anche per gli enti gestori di edilizia sociale in quei territori".

"La pandemia ha visto aumentare esponenzialmente il numero di persone che si mettono in contatto con noi attraverso il telefono- spiega il presidente di Atc, Emilio Bolla- per segnalare guasti ma anche per prenotare appuntamenti agli sportelli o svolgere pratiche, non potendosi recare nella nostra sede di persona. Per questo ci siamo messi al lavoro, attraverso la nostra società in house, per fare in modo che chi ci chiama non sia costretto a lunghe attese. E non solo: nel nuovo anno potenzieremo l’offerta dei servizi digitali cui gli inquilini potranno accedere attraverso il nostro sito anche da casa".

Sono circa 80mila le telefonate in un anno al numero verde Atc 800-301081. La chiamata è registrata e ha una durata massima di 3 minuti. Il picco dell’affluenza di telefonate si registra il lunedì e, tra le fasce orarie, il maggior numero di chiamate arriva tra le 8 e le 10 del mattino (in un anno sono state oltre 22mila le telefonate in questo orario). Segnalare i guasti al numero verde è importantissimo: gli operatori allertano immediatamente i tecnici e la telefonata, registrata, garantisce a chi chiama che la sua segnalazione verrà immediatamente trascritta e presa in carico, in modo che il problema venga risolto prima possibile.

Sempre attraverso il contact-center è attivo il numero telefonico 011.3130379, dedicato alle prenotazioni e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Chi vuole recarsi agli sportelli dell’Agenzia di corso Dante può prenotarsi a questo numero, oppure via mail (appuntamenti@atc.torino.it) o attraverso il sito. Lo scorso anno sono state 29.106 le chiamate che hanno generato 16.499 appuntamenti.