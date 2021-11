Cosmo in concerto a Venaria Reale

Cosmo in concerto a Veneraia Reale il 21 dicembre 2021. L'artista si esibirà al Teatro della Concordia con il suo "Blitz".

L'obiettivo di COSMO è quello di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto, per allontanare l’idea che i concerti siano un luogo pericoloso: dagli Stati Popolari alla Shit Parade, passando per le serate Ivreatronic fino ai Blitz, l’aggregazione è da sempre una delle radici fondanti della poetica di COSMO e tutto il suo ultimo album, La terza estate dell'amore, è una celebrazione del ritorno alla socialità attraverso la riscoperta del corpo e del piacere come atto politico.

I biglietti sono disponibili da subito su www.dice.fm, tutte le info su www.dnaconcerti.com.