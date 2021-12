ATP Finals 2021: iniziati i rimborsi per chi non era potuto entrare al Pala Alpitour

Come aveva garantito, la Federazione Italiana Tennis ha iniziato oggi, 1° dicembre, le procedure per rimborsare con effetto immediato coloro che, pur avendo regolarmente acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino a causa delle restrizioni alla capienza del Pala Alpitour comunicate dal CTS due giorni prima dell’inizio del torneo, negando l'annunciato aumento della capienza al 75%.

Il rimborso sarà automatico per chi ha pagato con carta di credito (la maggioranza, ndr), gli altri saranno contatti via mail.

Gli utenti interessati non debbono fare niente: il rimborso avverrà con procedura automatica tramite lo stesso mezzo da loro usato per acquistare i biglietti che non hanno potuto utilizzare. Il rimborso sarà integrale e comprensivo dell’importo pagato quale diritto di prevendita.