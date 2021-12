Lotta alla criminalità organizzata: sequestri per 2,5 milioni di euro ai danni del commercialista della 'ndrangheta

Ancora un blitz da parte delle forze dell'ordine per contrastare la criminalità organizzata. La Direzione Investigativa Antimafia ha infatti sequestrato valori per 2,5 milioni a un pregiudicato già coinvolto in una precedente operazione di polizia in occasione della quale era stato riconosciuto come “esperto contabile” di una nota famiglia ‘ndranghetista ramificata nella provincia di Torino e coinvolta in sequestri di persona a scopo di estorsione, possesso di armi illegali e traffico internazionale di stupefacenti.





L'uomo, che svolgeva la professione di commercialista nel comune di Torino, era noto alle cronache giudiziarie per avere stilato un vero e proprio “vademecum” contenente le modalità di realizzazione di frodi fiscali ai sistemi IVA nazionale e dell’Unione Europea.





Condannato negli anni scorsi per vari reati di natura fiscale e di bancarotta fraudolenta, ultimamente era stato riconosciuto responsabile di diversi reati e condannato in primo grado alla pena di 6 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di 8.000 euro oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.